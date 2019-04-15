Трамп советует провести ребрендинг Boeing 737 MAX

Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing не просто устранить вызвавшие крушения самолетов Boeing 737 MAX неполадки, но и улучшить конструкцию данной модели с последующим изменением ее названия.

"Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я всё же стал президентом!). На месте бы Boeing я бы устранил неисправности у Boeing 737 MAX, добавил бы какие-нибудь дополнительные прекрасные компоненты и произвел бы ребрендинг самолета, изменив его название", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Никакой вид товаров не испытывал таких проблем, как этот", - добавил Д.Трамп.

Однако затем он вновь иронично заметил: "Впрочем, что я вообще могу об этом знать?".

Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing-737 MАX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2017 года 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

В начале апреля Boeing объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов.