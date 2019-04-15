Японские военные ищут обломки рухнувшего в Тихий океан F-35, опасаясь, что они могут достаться Китаю или России - СМИ

Японские военнослужащие при американской поддержке продолжают в Тихом океане масштабную операцию по поиску обломков истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии, сообщает в понедельник портал Aviation International News.
Предполагается, что самолет лежит на дне, на глубине примерно 1,5 тыс. метров. Отдельные детали его хвостового оперения ранее были найдены японцами. В поисковой операции, в частности, задействовано японское судно JS Chiyoda, предназначенное, в основном, для помощи членам экипажа затонувших подлодок. На борту у него - оборудование, позволяющее сканировать дно океана на большой глубине. В районе катастрофы находится эсминец ВМС США USS Stethem. Также поступили сведения о полете над предполагаемым районом крушения американского самолета-разведчика Lockheed U-2. Ряд СМИ сообщает, что также использовали патрульные самолеты P-8 "Посейдон".
СМИ отмечают, что крушение F-35- редкий шанс для потенциальных противников США попытаться получить информацию об этом новейшем истребителе-бомбардировщике. В качестве таких заинтересованных сторон называют Китай и Россию. Это - первый случай, когда самолет данного типа потерпел крушение за пределами США. Следовательно, у других стран теоретически есть возможность добраться до обломков до того, как это сделают владельцы летательного аппарата.
Министр обороны Японии Такэси Ивая заверил, что на данный момент в районе крушения не зафиксировано подозрительной активности. При этом он предупредил, что японские военные внимательно следят за обстановкой.
Французская газета Le Figaro полагает, что подобные заявления не обязательно отражают реальную ситуацию. "Спокойствие, наблюдаемое над водой, может быть обманчивым. Вероятно, на большой глубине - в 1,5 тыс. - 3 тыс. метров - идет гонка. В ней, с одной стороны, участвуют западные и японские ВМС, а с другой - Россия и Китай", - говорится в статье.
Издание приводит мнение западных аналитиков, подчеркивающих, что у РФ есть глубоководные подлодки, которые можно было бы использовать для поиска F-35. В качестве примера приводится глубоководная подлодка АС-12, известная как "Лошарик".
На прошлой неделе Т.Ивая официально подтвердил, что истребитель F-35A Военно-воздушных сил самообороны, исчезнувший ранее во время учений с радаров над Тихим океаном, разбился.
Как сообщил журналистам Т.Ивая, часть обломков самолета была найдена в Тихом океане в районе префектуры Аомори.
Новейший истребитель пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Японии, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном.
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