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15.04.2019 16:26

До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней

С 14.03.2019 достаточно оплатить 50% от суммы аренды, чтобы воспользоваться депозитными сейфами АтаБанк-а. Таким образом в период кампании аренда ячейки в 30 манат обойдется желающим в 15, 50 манат – 25, 70 манат – 35 манат.

Депозитные сейфы, предлагаемые в различных размерах, отвечают требованиям любого пользователя. Плата за аренду определяется в зависимости от размера сейфа и срока аренды. Ячейки можно арендовать с 1 месяца до 1 года. Для удобства пользователей депозитные ячейки предлагаются в двух адресах: Головной офис и филиал «Достлуг».

В данных ячейках можно хранить денежные средства, драгоценности, документы и прочие предметы, не запрещенные законом.

Также хотелось бы отметить, что сейфы банка оснащены современной системой защиты и комплексом ключей.

Спешите воспользоваться депозитными ячейками в рамках кампании АтаБанк-а. Скидочная кампания продлится до 30.04.2019.

Подробнее об услугах и кампаниях Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив обновленную интернет страницу банка–www.atabank.com

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]