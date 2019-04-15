До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней

С 14.03.2019 достаточно оплатить 50% от суммы аренды, чтобы воспользоваться депозитными сейфами АтаБанк-а. Таким образом в период кампании аренда ячейки в 30 манат обойдется желающим в 15, 50 манат – 25, 70 манат – 35 манат.
Депозитные сейфы, предлагаемые в различных размерах, отвечают требованиям любого пользователя. Плата за аренду определяется в зависимости от размера сейфа и срока аренды. Ячейки можно арендовать с 1 месяца до 1 года. Для удобства пользователей депозитные ячейки предлагаются в двух адресах: Головной офис и филиал «Достлуг».
В данных ячейках можно хранить денежные средства, драгоценности, документы и прочие предметы, не запрещенные законом.
Также хотелось бы отметить, что сейфы банка оснащены современной системой защиты и комплексом ключей.
Спешите воспользоваться депозитными ячейками в рамках кампании АтаБанк-а. Скидочная кампания продлится до 30.04.2019.
Подробнее об услугах и кампаниях Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив обновленную интернет страницу банка–www.atabank.com
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