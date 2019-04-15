Daimler подозревают в манипуляциях данными о выхлопах

Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) подозревает германского автопроизводителя Daimler в манипулировании данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Программное обеспечение на Mercedes-Benz GLK с дизельными двигателями позволяло на испытательных стендах занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопах, сообщает Bild am Sonntag. Это касается примерно 60 тыс. машин.

Спорное программное обеспечение было обнаружено в конце 2018 года. Дальнейшие проверки укрепили подозрения ведомства. Под подозрением находятся модели, выпущенные с 2012 года по 2015 год, отмечает Deutsche Welle.

Представитель Daimler заявил, что компания сотрудничает с KBA и представит свою позицию в ходе слушаний.