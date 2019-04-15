Экс-президент Эстонии Ильвес возмутился антисемитизмом министров будущего правительства

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) в Twitter выразил недовольство риторикой кандидатов в министры правительства, формируемого в стране после парламентских выборов.

Его возмутили высказывания будущего министра сельского хозяйства, члена Консервативной народной партии Марта Ярвика (Mart Jarvik), назвавшего Т.Х.Ильвеса евреем.

"Министру сельской жизни Марту Ярвику должно понравиться объяснять своим коллегам из Евросоюза свой пост в Facebook о том, что я не могу представлять эстонский народ, потому что я - еврей. Я таковым не являюсь. Но таков уровень нового правительства", - написал Т.Х.Ильвес в понедельник в Twitter.

10 марта М.Ярвик разместил в Facebook в блоге Rahvuslane (Националист) пост под названием "Тайные евреи-сионисты управляют Эстонским народным государством". В частности, он написал, что бывший вице-президент Европейской комиссии, бывший премьер-министр Эстонии, ныне депутат парламента Сийм Каллас (Siim Kallas) и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес - евреи, а Андрус Ансип (Andrus Ansip), вице-президент Европейской комиссии от Эстонии) - сионист. Они, по его мнению, не отстаивают интересы Эстонии.

М.Ярвик является кандидатом на должность министра сельского хозяйства в создаваемом после парламентских выборов правительстве.

Его партия позиционируется как националистическая, русофобная, евроскептическая и гомофобная политическая организация. В то же время благодаря своей популистской политике она смогла почти втрое увеличить свое представительство в парламенте, по сравнению с предыдущими выборами 2015 года: с семи депутатов до 19-и. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.