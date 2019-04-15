ГААД получит 3 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автодорог в Сураханском районе Баку.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.