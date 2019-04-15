Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.04.2019 16:56

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении обсудили меры по снижению напряженности в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

"15 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.

"Состоялся обмен мнениями о мерах по дальнейшему снижению напряженности в зоне конфликта, а также о возможном взаимодействии в гуманитарной области", - отметили в МИД РФ.

По завершении встречи было принято совместное заявление.

В заявлении министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается заинтересованность сторон в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ.

Главы МИД Армении и Азербайджана также условились принять меры по допуску на взаимной основе родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон.

"Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем", - добавили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН/АРМЕНИЯ, МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]