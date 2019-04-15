Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении обсудили меры по снижению напряженности в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.
"15 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.
"Состоялся обмен мнениями о мерах по дальнейшему снижению напряженности в зоне конфликта, а также о возможном взаимодействии в гуманитарной области", - отметили в МИД РФ.
По завершении встречи было принято совместное заявление.
В заявлении министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается заинтересованность сторон в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ.
Главы МИД Армении и Азербайджана также условились принять меры по допуску на взаимной основе родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон.
"Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем", - добавили в МИД РФ.
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