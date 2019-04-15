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Регион 15.04.2019 17:06

Зариф заявил о праве Ирана на обогащение урана

Глава иранского МИД Джавад Зариф в понедельник напомнил европейским партнерам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), что положения этого соглашения и резолюция СБ ООН не запрещают Ирану обогащать уран.

"Напоминание нашим трем европейским партнерам по СВПД: нет запрета на обогащение урана Ираном в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, СВПД и резолюцией СБ ООН 2231", - написал министр в твиттере.

Он указал, что такое запрета нет и не будет "ни сейчас, ни в 2025 году, ни потом".

Кроме того, глава МИД Ирана заметил, что европейским партнерам может быть "полезно" читать документы перед тем, как их подписывать.

Его слова были адресованы Франции, Германии и Великобритании, которые в 2015 году подписали соглашение по иранской ядерной программе.

По данным западных СМИ, ранее посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро написал в твиттере: "Неправильно говорить о том, что по истечении СВПД Ирану будет разрешено обогащать уран". Однако позже этот твит был удален.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран, заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество, несмотря на американские санкции.

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Тэги: ИРАН, МИД, ЕВРОПА, УРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]