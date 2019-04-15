Крупные улицы Лондона заблокированы протестующими защитниками экологии

Участники демонстраций в поддержку окружающей среды и экологии блокируют движение на нескольких крупных транспортных магистралях Лондона, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph.

Организацией протестов занимается экологическое движение Extinction Rebellion.

Протестующие уже заблокировали движение на мосту Ватерлоо. Активисты принесли туда цветы и деревья, а также организовали небольшой скейт-парк.

Участники протестной акции также заявляют, что они заблокировали движение на площади у британского парламента, а также перекрыли Бейсуотер-роуд, проходящую по северной границе Гайд-парка.

Кроме того, протестующие собираются возле Мраморной арки в Гайд-парке, в районе площади Пикадилли и перекрестка Оксфорд-серкус.

Лондонская полиция сообщила, что она подготовилась к акции и готова дать на протесты пропорциональный ответ. СМИ отмечают, что, вероятнее всего, активистов будут задерживать. Транспортное управление Лондона призвало пассажиров перед поездками проверять информацию о маршрутах.

Организаторы акции ранее заявляли, что блокировать ключевые точки в городе активисты намерены вплоть до двух недель. По данным организаторов, принять участие в акции могут от 3 тыс. до 6 тыс. человек.

Ранее в апреле активисты Extinction Rebellion уже пытались привлечь внимание к климатическим проблемам. Тогда несколько активистов в полуобнаженном виде вошли в зал парламента, где проходили дебаты по Brexit.

Своими действиями участники протестов хотят привлечь внимание к климатическим проблемам. Основным требованием Extinction Rebellion является снижение выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году.