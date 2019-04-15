Крупные улицы Лондона заблокированы протестующими защитниками экологии

Участники демонстраций в поддержку окружающей среды и экологии блокируют движение на нескольких крупных транспортных магистралях Лондона, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph.
Организацией протестов занимается экологическое движение Extinction Rebellion.
Протестующие уже заблокировали движение на мосту Ватерлоо. Активисты принесли туда цветы и деревья, а также организовали небольшой скейт-парк.
Участники протестной акции также заявляют, что они заблокировали движение на площади у британского парламента, а также перекрыли Бейсуотер-роуд, проходящую по северной границе Гайд-парка.
Кроме того, протестующие собираются возле Мраморной арки в Гайд-парке, в районе площади Пикадилли и перекрестка Оксфорд-серкус.
Лондонская полиция сообщила, что она подготовилась к акции и готова дать на протесты пропорциональный ответ. СМИ отмечают, что, вероятнее всего, активистов будут задерживать. Транспортное управление Лондона призвало пассажиров перед поездками проверять информацию о маршрутах.
Организаторы акции ранее заявляли, что блокировать ключевые точки в городе активисты намерены вплоть до двух недель. По данным организаторов, принять участие в акции могут от 3 тыс. до 6 тыс. человек.
Ранее в апреле активисты Extinction Rebellion уже пытались привлечь внимание к климатическим проблемам. Тогда несколько активистов в полуобнаженном виде вошли в зал парламента, где проходили дебаты по Brexit.
Своими действиями участники протестов хотят привлечь внимание к климатическим проблемам. Основным требованием Extinction Rebellion является снижение выбросов углекислого газа до нуля к 2025 году.
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха
Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года
Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер
Hyundai Heavy продает 17%-ную долю в нефтеперерабатывающем бизнесе Saudi Aramco
Huawei сможет участвовать в создании сетей 5G в Германии - регулятор
Базовая ставка в США может остаться на текущем уровне и осенью 2020 г. - глава ФРБ Чикаго
Президент Алиев утвердил Положение о Централизованной электронной информационной системе» Минтруда
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР