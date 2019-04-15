Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека

Израильским ученым удалось создать из человеческих тканей при помощи 3D принтера сердце с сосудами, камерами и клапанами, пишет в понедельник газета "Гаарец".
"Ранее людям удавалось создать при помощи 3D принтера создать структуру сердца, но без кровеносных сосудов", - заявил руководитель группы ученых, занимавшихся исследованиями в Университете Тель-Авива, Таль Двир.
По его словам, ему и его коллегам удалось первыми в мире успешно сконструировать и напечатать важнейший орган живого организма из человеческих тканей в его настоящем виде.
Напечатанное сердце размером с вишню могло бы подойти кролику. На данном этапе оно не способно полноценно функционировать как живой орган, однако создавшие его ученые убеждены в том, что отработанная ими технология позволит в ближайшее время создавать органы для трансплантации.
Теперь ученые должны выяснить, каким образом созданные на 3D принтере органы можно заставить функционировать подобно настоящим органам живых организмов.
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