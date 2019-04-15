Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 15.04.2019 17:07

Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека

Израильским ученым удалось создать из человеческих тканей при помощи 3D принтера сердце с сосудами, камерами и клапанами, пишет в понедельник газета "Гаарец".

"Ранее людям удавалось создать при помощи 3D принтера создать структуру сердца, но без кровеносных сосудов", - заявил руководитель группы ученых, занимавшихся исследованиями в Университете Тель-Авива, Таль Двир.

По его словам, ему и его коллегам удалось первыми в мире успешно сконструировать и напечатать важнейший орган живого организма из человеческих тканей в его настоящем виде.

Напечатанное сердце размером с вишню могло бы подойти кролику. На данном этапе оно не способно полноценно функционировать как живой орган, однако создавшие его ученые убеждены в том, что отработанная ими технология позволит в ближайшее время создавать органы для трансплантации.

Теперь ученые должны выяснить, каким образом созданные на 3D принтере органы можно заставить функционировать подобно настоящим органам живых организмов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТЕХНОЛОГИИ, ДОНОРСТВО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]