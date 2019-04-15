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Регион 15.04.2019 20:15

Тбилиси подчеркивает важность сотрудничества между грузинскими и румынскими морскими портами

Грузия желает перевести отношения с Румынией на стратегический уровень и связать морские порты двух стран транспортным коридором между Европой и Азией, заявил премьер страны Мамука Бахтадзе в понедельник в Бухаресте на встрече с премьером Румынии Виорикой Дэнчилэ.

"Глава грузинского правительства отметил, что Румыния является выдающимся партнером и другом Грузии, и отношения на стратегическом уровне помогут лучше решать вопросы в сфере двусторонних интересов", - сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"В рамках состоявшегося расширенного двустороннего переговорного формата разговор коснулся значимости развития международного транспортного коридора Каспийского и Черного морей, был отмечен политический документ Бухареста, который в марте подписали министры иностранных дел Грузии, Румынии, Азербайджана и Туркменистана", - отмечается в сообщении.

"Была также подчеркнута важность сотрудничества между грузинскими портами и румынским портом Констанца, что дает Европе и Азии возможность связываться друг с другом путем диверсификации международных транспортных коридоров через территории Грузии и Румынии", - сообщили в пресс-службе.

Премьер-министры подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции и важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

Как сообщалось, 4 марта министры иностранных дел Грузии, Румынии, Азербайджана и Туркменистана на встрече в Бухаресте подписали декларацию о развитии транспортного коридора Черное море - Каспийское море.

Как сообщала пресс-служба МИД Грузии, главы внешнеполитических ведомств четырех стран зафиксировали политическую волю своих государств к развитию новых транспортных коридоров в регионе.

"Подписывая декларацию, министры подчеркнули важность этого маршрута в транзитной схеме, связывающей Запад и Восток, и отметили, что соединение Европы с Центральной Азией посредством двух морей является самым коротким и рентабельным маршрутом в существующих до сих пор транспортных сетях", - говорится в сообщении.

При этом отмечалось, что включение в новую маршрутную линию Румынии - члена Евросоюза - будет способствовать дальнейшему активному участию ЕС в этом транспортном маршруте.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РУМЫНИЯ, МОРЕ, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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