Тбилиси подчеркивает важность сотрудничества между грузинскими и румынскими морскими портами

Грузия желает перевести отношения с Румынией на стратегический уровень и связать морские порты двух стран транспортным коридором между Европой и Азией, заявил премьер страны Мамука Бахтадзе в понедельник в Бухаресте на встрече с премьером Румынии Виорикой Дэнчилэ.
"Глава грузинского правительства отметил, что Румыния является выдающимся партнером и другом Грузии, и отношения на стратегическом уровне помогут лучше решать вопросы в сфере двусторонних интересов", - сообщает пресс-служба правительства Грузии.
"В рамках состоявшегося расширенного двустороннего переговорного формата разговор коснулся значимости развития международного транспортного коридора Каспийского и Черного морей, был отмечен политический документ Бухареста, который в марте подписали министры иностранных дел Грузии, Румынии, Азербайджана и Туркменистана", - отмечается в сообщении.
"Была также подчеркнута важность сотрудничества между грузинскими портами и румынским портом Констанца, что дает Европе и Азии возможность связываться друг с другом путем диверсификации международных транспортных коридоров через территории Грузии и Румынии", - сообщили в пресс-службе.
Премьер-министры подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции и важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
Как сообщалось, 4 марта министры иностранных дел Грузии, Румынии, Азербайджана и Туркменистана на встрече в Бухаресте подписали декларацию о развитии транспортного коридора Черное море - Каспийское море.
Как сообщала пресс-служба МИД Грузии, главы внешнеполитических ведомств четырех стран зафиксировали политическую волю своих государств к развитию новых транспортных коридоров в регионе.
"Подписывая декларацию, министры подчеркнули важность этого маршрута в транзитной схеме, связывающей Запад и Восток, и отметили, что соединение Европы с Центральной Азией посредством двух морей является самым коротким и рентабельным маршрутом в существующих до сих пор транспортных сетях", - говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что включение в новую маршрутную линию Румынии - члена Евросоюза - будет способствовать дальнейшему активному участию ЕС в этом транспортном маршруте.
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