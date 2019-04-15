Судья ЕС Эгил Левитс стал кандидатом на пост президента Латвии

Партии правящей коалиции договорились выдвинуть на должность президента Латвии кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Коалиционные партии договорились об одном кандидате, и я не вижу причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержку большинства депутатов Сейма", - сказал К.Кариньш в понедельник после совещания коалиции.

Э.Левитс - латвийский юрист, дипломат и политолог. Экс-министр юстиции (1993-1994 гг.). Судья Европейского суда по правам человека (1995-2004 гг.), затем Суда Европейского союза. Посол в Германии, Швеции (1992-1993 гг.), Австрии, Венгрии, Швеции (1994-1995 гг.). Депутат Сейма Латвии (1993-1994 гг.).