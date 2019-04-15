ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола приняла решение пожизненно дисквалифицировать и оштрафовать на 1 млн швейцарских франков бывшего президента Бразильской футбольной ассоциации Жозе Марию Марина, сообщает пресс-служба ФИФА в понедельник.
Бывший чиновник, занимавший посты и в ФИФА, признан виновным во взяточничестве и манипуляциях с продажей маркетинговых прав различных футбольных турниров, походящих в Южной Америке и в Бразилии в период с 2012 по 2015 годы.
Ж.Марине пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также на него наложен штраф в размере 1 млн швейцарских фунтов.
86-летний функционер возглавлял Бразильскую федерацию футбола с 2010 по 2012 годы. Ранее к нему имело претензии Министерство юстиции США. В августе 2018 года в Нью-Йорке он был приговорен к четырем годам заключения по делу о коррупции.
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