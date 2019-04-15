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Спорт 15.04.2019 17:32

ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола приняла решение пожизненно дисквалифицировать и оштрафовать на 1 млн швейцарских франков бывшего президента Бразильской футбольной ассоциации Жозе Марию Марина, сообщает пресс-служба ФИФА в понедельник.

Бывший чиновник, занимавший посты и в ФИФА, признан виновным во взяточничестве и манипуляциях с продажей маркетинговых прав различных футбольных турниров, походящих в Южной Америке и в Бразилии в период с 2012 по 2015 годы.

Ж.Марине пожизненно запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также на него наложен штраф в размере 1 млн швейцарских фунтов.

86-летний функционер возглавлял Бразильскую федерацию футбола с 2010 по 2012 годы. Ранее к нему имело претензии Министерство юстиции США. В августе 2018 года в Нью-Йорке он был приговорен к четырем годам заключения по делу о коррупции.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ФИФА, ЧИНОВНИК, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]