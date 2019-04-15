Азербайджанский Kapital Bank начал партнерство с одним из ведущих банков Украины – Privat Bank при денежных переводах по системе «Хазри», отмечается в сообщении Kapital Bank.

Отныне клиенты смогут совершать переводы и платежные операции по системе "Хазри" в многочисленных филиалах Privat Bank (свыше 2,5 тыс. пунктов)

За перевод с клиентов взимается комиссия в размере 1% (минимум 2 USD/EUR). Кроме того, в пунктах партнеров Kapital Bank (Oschadbank, Praveks Bank, Akkordbank, Kristalbank и Ibox Bank) на территории Украины также возможны операции по системе «Хазри».

В настоящее время, посредством системы "Хазри" можно осуществлять денежные переводы в Россию, Украину, Таджикистан, и Грузию.

Kapital Bank имеет самую большую сеть обслуживания в Азербайджане - 99 филиалов и 11 отделений.

"Kapital Bank" начал действовать 26 января 2005 года. Акционерами банка являются Pasha Holding (99,8%) и физические лица (0,2%).

А.Мамедов