Азербайджанский Kapital Bank начал партнерство с одним из ведущих банков Украины – Privat Bank при денежных переводах по системе «Хазри», отмечается в сообщении Kapital Bank.
Отныне клиенты смогут совершать переводы и платежные операции по системе "Хазри" в многочисленных филиалах Privat Bank (свыше 2,5 тыс. пунктов)
За перевод с клиентов взимается комиссия в размере 1% (минимум 2 USD/EUR). Кроме того, в пунктах партнеров Kapital Bank (Oschadbank, Praveks Bank, Akkordbank, Kristalbank и Ibox Bank) на территории Украины также возможны операции по системе «Хазри».
В настоящее время, посредством системы "Хазри" можно осуществлять денежные переводы в Россию, Украину, Таджикистан, и Грузию.
Kapital Bank имеет самую большую сеть обслуживания в Азербайджане - 99 филиалов и 11 отделений.
"Kapital Bank" начал действовать 26 января 2005 года. Акционерами банка являются Pasha Holding (99,8%) и физические лица (0,2%).
А.Мамедов
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха
Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года
Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Президент Таджикистана посетит Россию с официальным визитом 16-17 апреля - Кремль
Остающиеся в Сирии войска США должны сдерживать рост влияния России и Ирана - госдеп
Жириновский проиграл иск к главе китайского бюро Financial Times, назвавшему политика агентом КГБ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР