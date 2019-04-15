Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии

Отраслевой комплекс «Русатом – Международная Сеть» и ЗАО «Национальный ядерный исследовательский центр» Азербайджана подписали протокол о намерениях в сфере подготовки кадров в совместном использовании атомной энергии в мирных целях.

«Документ был подписан 15 апреля на полях международного форума «АТОМЭКСПО-2019» в Сочи. Он закладывает основу для двустороннего сотрудничества в сферах, связанных с использованием атома в мирных целях. В частности, протоколом предусмотрено обучение азербайджанских специалистов в области ядерной науки в высших учебных заведениях России и проведение курсов повышения квалификации для административного, научного и технического персонала в различных областях использования атомной энергии в мирных целях», - сообщает Русатом.

Документ с российской стороны подписал представитель Госкорпорации «Росатом» - Президент отраслевого комплекса «Русатом - Международная Сеть» Александр Мертен, с азербайджанской - председатель ЗАО «Национальный ядерный исследовательский центр» Адиль Гарибов.

Кроме того, по сообщению Русатома, стороны договорились об организации совместной научной работы. В частности, о проведении фундаментальных и прикладных исследований, инициировании симпозиумов, семинаров, экспертных встреч, технически туров и консультаций, а также внедрении разработок совместных проектов.

Между компанией «Росатом» и Азербайджаном установлено плодотворное сотрудничество в области подготовки кадров. Третий год подряд для азербайджанских абитуриентов открыта возможность для обучения на «атомных» специальностях в лучших российских вузах. В 2017/2018 годах на обучение в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ», опорный вуз госкорпорации «Росатом») было принято пять кандидатов, предложенных азербайджанским «Национальным ядерным исследовательским Центром». В этом году «Национальный ядерный исследовательский Центр» рекомендовал еще троих кандидатов для поступления в «МИФИ».

Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом - Международная сеть» входит в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Компания создана в 2014 году и ее основной задачей является содействие продвижению на глобальном рынке продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли.

Закрытое акционерное общество «Национальный Ядерный Исследовательский Центр» создано в Азербайджане при министерстве связи и высоких технологий в 2014 году по распоряжению президента Ильхама Алиева. Цель создания Центра – использование ядерной энергии в мирных целях путем создания современного Центра ядерной науки и технологий, внедрение ядерных технологий в промышленную, сельскохозяйственную и другие сферы.

Ф.Исазаде