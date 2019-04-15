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Дальнее зарубежье 15.04.2019 18:39

Остающиеся в Сирии войска США должны сдерживать рост влияния России и Ирана - госдеп

США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить рост влияния России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в ряде районов страны, заявил в понедельник и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Как сказал президент США, следует гарантировать, что те, кто с нами сотрудничал, умирал за нас в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подвержены опасности. Также надо гарантировать, что на северо-востоке Сирии не образуется вакуум, который будет заполнен войсками России, Ирана и сирийского режима", - сказал Д.Саттерфилд в ходе телефонного брифинга.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп ранее отмечал, что США выведут не весь свой контингент из Сирии.

В декабре 2018 года Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии. При этом он отметил, что часть военных все же останется в Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]