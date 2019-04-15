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Дальнее зарубежье 15.04.2019 20:14

В госдепе призвали Россию прекратить вмешательство в дела Ливии

России следует отказаться от попыток вмешательства в события в Ливии, заявил в понедельник и.о. замгоссекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Мы не считаем, что вмешательство России (в вооруженный конфликт в Ливии - ИФ) служит выполнению какой-либо полезной задачи. Мы считаем это оппортунизмом", - сказал Д.Саттерфилд в ходе телефонного брифинга.

"Мы надеемся, что это прекратится", - добавил дипломат.

При этом Д.Саттерфилд подчеркнул, что надеется, что Россия "как можно скорее" откажется от вмешательства в ливийский конфликт.

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром. При этом многие западные СМИ отмечают, что Х.Хафтар сумел наладить хорошие отношения со многими странами, в частности - с Россией.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИВИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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