В госдепе призвали Россию прекратить вмешательство в дела Ливии

России следует отказаться от попыток вмешательства в события в Ливии, заявил в понедельник и.о. замгоссекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Мы не считаем, что вмешательство России (в вооруженный конфликт в Ливии - ИФ) служит выполнению какой-либо полезной задачи. Мы считаем это оппортунизмом", - сказал Д.Саттерфилд в ходе телефонного брифинга.

"Мы надеемся, что это прекратится", - добавил дипломат.

При этом Д.Саттерфилд подчеркнул, что надеется, что Россия "как можно скорее" откажется от вмешательства в ливийский конфликт.

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром. При этом многие западные СМИ отмечают, что Х.Хафтар сумел наладить хорошие отношения со многими странами, в частности - с Россией.



