Министр обороны Турции отвергает ультиматумы со стороны США из-за С-400

Угрозы США в адрес Турции в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 негативно отражаются на американо-турецких отношениях, заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Угрозы и ультиматумы не помогают, и они не соответствуют духу альянса", - приводит агентство "Анадолу" слова Х.Акара, сказанные им на конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.
Высокопоставленные сотрудники администрации США неоднократно предупреждали, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если российские комплексы С-400 будут поставлены в Турцию.
"Мы считаем, что этот вопрос можно решить путем конструктивного диалога", - сказал Х.Акар.
В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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