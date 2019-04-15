Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США и РФ, цена Brent упала до $71,11 за баррель

Цены на нефть опускаются на торгах в понедельник после существенного подъема по итогам предыдущей недели.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составила $71,11 за баррель, что на $0,44 (0,61%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (1,14%) - до $63,16 за баррель.
На прошлой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,3%.
Негативом для рынка стал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, указавший на увеличение числа действующих буровых установок в США по итогам минувшей недели на 2 единицы, до 833 установок.
Изменение количества установок считается индикатором будущей динамики добычи нефти в США, и рост их числа по итогам второй недели подряд позволяет предположить, что подъем цен на нефть до максимумов за пять месяцев мотивирует американские нефтекомпании наращивать добычу, пишет Dow Jones.
Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн баррелей в сутки, сообщило ранее Минэнерго.
Опасения у трейдеров также вызвали заявления первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что ОПЕК "принимая в июне решение о дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, предстоит определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на глобальном рынке".
Он отметил, что пока нет решения о том, стоит ли РФ "дальше с ОПЕК продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения".
Многие эксперты, однако, полагают, что "бычий" тренд на нефтяном рынке сохраняется, и снижение цен в понедельник является лишь паузой.
"Основной тренд остается положительным, некоторые инвесторы просто фиксируют прибыли", - отмечает аналитик брокерской компании ActivTrades Карль Альберто де Каса.
Эксперты Bank of America Merrill Lynch сохраняют прогноз, согласно которому, стоимость Brent поднимется до $82 за баррель к концу июня.
"Завершение цикла ужесточения политики Федеральной резервной системой одновременно с очень серьезным падением добычи ОПЕК+, позволяет нам сохранять "бычий" прогноз для цен на нефть", - говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch, опубликованном в понедельник.
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха
Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года
Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер
Президент Алиев утвердил Положение о Централизованной электронной информационной системе» Минтруда
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Макрон отменил выступление из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
Обрушился шпиль объятого пламенем Собора Парижской Богоматери
Канада расширила санкции в отношении Венесуэлы, добавила в "черные списки" более сорока человек
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР