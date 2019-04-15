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ТЭК 15.04.2019 20:20

Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США и РФ, цена Brent упала до $71,11 за баррель

Цены на нефть опускаются на торгах в понедельник после существенного подъема по итогам предыдущей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составила $71,11 за баррель, что на $0,44 (0,61%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (1,14%) - до $63,16 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,3%.

Негативом для рынка стал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, указавший на увеличение числа действующих буровых установок в США по итогам минувшей недели на 2 единицы, до 833 установок.

Изменение количества установок считается индикатором будущей динамики добычи нефти в США, и рост их числа по итогам второй недели подряд позволяет предположить, что подъем цен на нефть до максимумов за пять месяцев мотивирует американские нефтекомпании наращивать добычу, пишет Dow Jones.

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн баррелей в сутки, сообщило ранее Минэнерго.

Опасения у трейдеров также вызвали заявления первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что ОПЕК "принимая в июне решение о дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, предстоит определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на глобальном рынке".

Он отметил, что пока нет решения о том, стоит ли РФ "дальше с ОПЕК продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения".

Многие эксперты, однако, полагают, что "бычий" тренд на нефтяном рынке сохраняется, и снижение цен в понедельник является лишь паузой.

"Основной тренд остается положительным, некоторые инвесторы просто фиксируют прибыли", - отмечает аналитик брокерской компании ActivTrades Карль Альберто де Каса.

Эксперты Bank of America Merrill Lynch сохраняют прогноз, согласно которому, стоимость Brent поднимется до $82 за баррель к концу июня.

"Завершение цикла ужесточения политики Федеральной резервной системой одновременно с очень серьезным падением добычи ОПЕК+, позволяет нам сохранять "бычий" прогноз для цен на нефть", - говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch, опубликованном в понедельник.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]