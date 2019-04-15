Туркменистан возобновил поставки газа в Россию - СМИ



Туркменистан с понедельника, 15 апреля, возобновил поставки природного газа в Российскую Федерацию, пишет туркменское новостное агентство ORIENT со ссылкой на источники в нефтегазовом ведомстве Туркмении.

В "Газпроме" пока не комментируют ситуацию.

Как сообщает агентство, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята "Газпромом" в начале 2016 года.

В конце марта по итогам визита в Ашхабад глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о намерении в ближайшее время возобновить закупки туркменского газа.

С 2008 года "Газпром" пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 года "Газпром" закупал порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м. "Газпром" с января 2015 года платил "Туркменгазу" цену безубыточного экспорта в Европу. В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. В суде российская компания потребовала с ГК "Туркменгаз" 4 млрд евро.

С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. Арбитражное разбирательство между ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" также было временно приостановлено с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса.