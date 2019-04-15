Hyundai Heavy продает 17%-ную долю в нефтеперерабатывающем бизнесе Saudi Aramco

Южнокорейская Hyundai Heavy Industries Holdings Co. продает долю в своем нефтеперерабатывающем подразделении Hyundai Oilbank Co., покупателем выступает государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).
В сообщении Hyundai говорится, что компания продаст 17% Hyundai Oilbank за $1,2 млрд. Кроме того, по условиям сделки Saudi Aramco получает опцион на покупку еще 2,9% акций Hyundai Oilbank.
Hyundai Heavy Industries направит поступления от продажи доли в Hyundai Oilbank на финансирование сделки по покупке ее судостроительным подразделением Hyundai Heavy Industries Co. конкурирующей Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) за $2 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Слияние Hyundai Heavy и DSME, о котором было объявлено в январе текущего года, приведет к созданию на рынке гиганта с долей свыше 20%.
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