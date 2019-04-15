Канада объявила об очередном этапе санкций против правительства Венесуэлы, внеся в санкционные списки 43 человека, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на канадский МИД.
По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, эти 43 человека "несут ответственность за ухудшение ситуации в Венесуэле".
В санкционные списки добавлены высокопоставленные венесуэльские чиновники, губернаторы регионов и другие лица, обвиняемые в подрыве демократических институтов Венесуэлы.
Санкции, в частности, подразумевают замораживание активов и запреты на совершение сделок с этими лицами.
Ранее в санкционных списках Канады по Венесуэле уже были 70 физических лиц.
В понедельник 13 латиноамериканских государств и Канада из "Группы Лима" планируют встретиться в Чили, чтобы обсудить политический и экономический кризис Венесуэлы.
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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