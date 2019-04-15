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Канада расширила санкции в отношении Венесуэлы, добавила в "черные списки" более сорока человек

Канада объявила об очередном этапе санкций против правительства Венесуэлы, внеся в санкционные списки 43 человека, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на канадский МИД.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, эти 43 человека "несут ответственность за ухудшение ситуации в Венесуэле".

В санкционные списки добавлены высокопоставленные венесуэльские чиновники, губернаторы регионов и другие лица, обвиняемые в подрыве демократических институтов Венесуэлы.

Санкции, в частности, подразумевают замораживание активов и запреты на совершение сделок с этими лицами.

Ранее в санкционных списках Канады по Венесуэле уже были 70 физических лиц.

В понедельник 13 латиноамериканских государств и Канада из "Группы Лима" планируют встретиться в Чили, чтобы обсудить политический и экономический кризис Венесуэлы.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Тэги: КАНАДА, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]