Горит Собор Парижской Богоматери - СМИ

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.

По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Информация о пострадавших пока не поступала.