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Дальнее зарубежье 15.04.2019 21:15

Горит Собор Парижской Богоматери - СМИ

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.

По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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Тэги: ПАРИЖ, СОБОР, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]