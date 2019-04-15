Президент Алиев утвердил Положение о Централизованной электронной информационной системе» Минтруда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение о Централизованной электронной информационной системе» (MEIS) на базе информационных систем Минтруда и соцзащиты населения.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Согласно указу, основное назначение MEIS – автоматизация процесса создания, сбора, обработки, хранения и поиска информации о труде, занятости, социальной защите и соцобеспечении, а также о других сферах, в соответствии с направлениями деятельности Минтруда и социальной защиты населения.

Деятельность MEIS осуществляется по принципу «одного окна» на базе современных технологий. Расходы на содержание, деятельность и развитие Централизованной электронной информационной системы финансируются за счет бюджета Государственного фонда социальной защиты, бюджета фонда страхования от безработицы и за счет других источников, незапрещенных законодательством.

В MEIS буду интегрированы информационные ресурсы и системы МВД, Минобороны, Минюста, министерств налогов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта, связи и высоких технологий, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Госкомстата, Госкомитета по имущественным вопросам, Государственной миграционной службы, Погранслужбы, Госслужбы мобилизации и призыва на военную службу, кредитныхбюро, Государственного экзаменационного центра, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу», ПО «Азеригаз», местных органов исполнительной власти и др.

Н.Аббасова