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ТЭК 15.04.2019 22:00

В Ашхабаде подтвердили возобновление поставок Туркменистаном газа в Россию

С полудня понедельника Государственный концерн "Туркменгаз" возобновил поставки туркменского природного газа в Россию, сообщает сайт нефтегазового комплекса Туркменистана со ссылкой на компанию.

Ранее о возобновлении поставок сообщало туркменское новостное агентство ORIENT со ссылкой на источники в нефтегазовом ведомстве республики.

В "Газпроме" пока не комментируют ситуацию.

Как сообщает агентство, поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята "Газпромом" в начале 2016 года.

В конце марта по итогам визита в Ашхабад глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о намерении в ближайшее время возобновить закупки туркменского газа.

С 2008 года "Газпром" пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 года "Газпром" закупал порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м. "Газпром" с января 2015 года платил "Туркменгазу" цену безубыточного экспорта в Европу. В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. В суде российская компания потребовала с ГК "Туркменгаз" 4 млрд евро.

С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года. Арбитражное разбирательство между ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" также было временно приостановлено с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ГАЗ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]