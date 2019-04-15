Обрушился шпиль объятого пламенем Собора Парижской Богоматери

Шпиль Собора Парижской Богоматери, в котором ранее в понедельник вспыхнул пожар, обрушился, сообщает французская газета "Монд".
Точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
В пожарной службе ранее сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере: "Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".
"Мы (городские власти - ИФ) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности", - добавила она.
В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.
Территория вокруг собора оцеплена.
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