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Дальнее зарубежье 15.04.2019 22:14

Макрон отменил выступление из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери отменил речь, с которой он должен был обратиться к "желтым жилетам", и сегодня вечером отправится на место событий, сообщает газета "Монд" со ссылкой на администрацию президента Франции.

"Президент отложил свою речь из-за пожара, и направится туда вечером", - приводит газета слова представителей Елисейского дворца.

Информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Французские СМИ отмечают, что в результате пожара обрушился шпиль собора.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОР, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]