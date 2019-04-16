Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.

Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. "Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.

Во время апогея пожара французские официальные лица предупреждали, что нельзя исключать его почти полное уничтожение. Однако в итоге ситуацию удалось взять под контроль.

"Но сражение ещё не выиграно, и нас ожидают ещё несколько непростых часов", - предупредил президент Франции.

По словам Э.Макрона, в восстановлении собора примут участие "лучшие таланты современности".

Глава государства напомнил, что со вторника стартует операция по сбору средств на восстановление Собора Парижской Богоматери.