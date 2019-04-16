Макрон обещает восстановить Нотр-Дам

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.
"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.
Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. "Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.
Во время апогея пожара французские официальные лица предупреждали, что нельзя исключать его почти полное уничтожение. Однако в итоге ситуацию удалось взять под контроль.
"Но сражение ещё не выиграно, и нас ожидают ещё несколько непростых часов", - предупредил президент Франции.
По словам Э.Макрона, в восстановлении собора примут участие "лучшие таланты современности".
Глава государства напомнил, что со вторника стартует операция по сбору средств на восстановление Собора Парижской Богоматери.
Президент Азербайджана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД
Азербайджано-белорусское предприятие по сборке тракторов в Турции откроется летом
BakuBus продлил до 19 апреля прием предложений по тендеру на отбор страховых услуг
МВФ планирует в ближайшие месяцы провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV – глава миссии
Президент Алиев утвердил Положение о Централизованной электронной информационной системе» Минтруда
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане в четвертый раз состоялся Тотальный диктант
Банк Республика выбран ведущей организацией года поддерживающей малое и среднее предпринимательство
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР