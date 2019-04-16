Интенсивность пожара в Нотр-Даме уменьшается, несущие конструкции не пострадали - МВД

Несущие конструкции Собора Парижской Богоматери не пострадали от разгоревшегося несколько часов назад пожара, заявил государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Можно говорить, что несущие конструкции Нотр-Дама спасены, в частности, это касается северной башни", - приводят французские СМИ слова Л.Нуньез.

Он отметил, что в настоящее время "интенсивность пожара снижается".

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.