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Дальнее зарубежье 16.04.2019 04:51

Интенсивность пожара в Нотр-Даме уменьшается, несущие конструкции не пострадали - МВД

Несущие конструкции Собора Парижской Богоматери не пострадали от разгоревшегося несколько часов назад пожара, заявил государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Можно говорить, что несущие конструкции Нотр-Дама спасены, в частности, это касается северной башни", - приводят французские СМИ слова Л.Нуньез.

Он отметил, что в настоящее время "интенсивность пожара снижается".

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате пожара обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, СОБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]