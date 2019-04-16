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Внешняя политика 16.04.2019 09:03

В столице Казахстана началось второе заседание рабочей группы "каспийской пятерки"

В Нур-Султане во вторник открылось второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря с участием представителей Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Любая деятельность на Каспийском море для нас всегда была и остаётся стратегически важным направлением для каждого прибрежного государства в контексте обеспечения политической стабильности, безопасности, развития Каспийского региона", - сказал министр иностранных дел Казахстана Беуйбут Атамкулов, открывая заседание.

График встречи очень плотный, повестка насыщенная, отметил глава МИД Казахстана.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что на заседании планируется продолжить согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также обсуждение вопросов, касающихся имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации достигнутых договоренностей и поручений глав государств по итогам состоявшегося 12 августа 2018 года в Актау Пятого каспийского саммита.

На саммите в Казахстане была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]