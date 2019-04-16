В Нур-Султане во вторник открылось второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря с участием представителей Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
"Любая деятельность на Каспийском море для нас всегда была и остаётся стратегически важным направлением для каждого прибрежного государства в контексте обеспечения политической стабильности, безопасности, развития Каспийского региона", - сказал министр иностранных дел Казахстана Беуйбут Атамкулов, открывая заседание.
График встречи очень плотный, повестка насыщенная, отметил глава МИД Казахстана.
Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что на заседании планируется продолжить согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также обсуждение вопросов, касающихся имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации достигнутых договоренностей и поручений глав государств по итогам состоявшегося 12 августа 2018 года в Актау Пятого каспийского саммита.
На саммите в Казахстане была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия.
Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.
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