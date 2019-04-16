Обама с супругой сопереживают народу Франции

Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой опубликовали посты в Twitter, в которых соболезнуют французам в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Нотр-Дам - одно из величайших мировых сокровищ, и наши мысли вместе с народом Франции в это печальное для вас время...", - написал Б.Обама в своем Twitter.

В свою очередь, его жена Мишель Обама, которая сейчас находится в Париже, отметила: "Величие Нотр-Дама - история, искусство и духовность - захватили наше дыхание, поднимая нас к более высокому пониманию того, кто мы есть и кем мы можем быть".

"Будучи здесь, в Париже, сегодня вечером, мое сердце болит с народом Франции. И все же я знаю, что Нотр-Дам скоро снова поразит нас", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.