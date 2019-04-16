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Дальнее зарубежье 16.04.2019 09:40

Глава МИД Палестины объяснил, почему не примет "сделку века" Трампа - газета

Администрация США некомпетентна в вопросах палестино-израильского конфликта, их ближневосточная стратегия только уменьшает влияние Вашингтона на международной арене, считает министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"Американцы своими поступками только уменьшают влияние США на международном уровне. Они банально некомпетентны во всем, что касается палестино-израильского конфликта. Когда они открыто занимают чью-то сторону, по сути объявляя войну против палестинцев, чего они ждут от меня?", - сказал он в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос, согласится ли Палестина принять "сделку века" - анонсированный, но пока не озвученный проект президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, если в нем будет гарантировано устранение всех нелегальных израильских поселений на палестинской территории, глава МИД Палестины сказал: "я не собираюсь реагировать на заявления, которые я не видел и не слышал".

"Вы знаете, для нас предельно ясно, что "сделка века" не принесет ни добра, ни мира палестинцам. Иерусалим - это сердце Палестины. Если забрать сердце, будет ли тело нормально функционировать?", - задался вопросом он.

Р. аль-Малики отметил, что вся ближневосточная стратегия США "строится по плану - лишь бы это устраивало Нетаньяху".

"Исполнение же плана началось еще год назад, когда США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство. После этого они закрыли офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, остановили финансирование палестинцев по линии ООН, попытались уничтожить и разгромить Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам", - напомнил министр изданию.

И поэтому, подчеркнул он, "даже не зная всех подробностей "сделки века", я заранее в ней не заинтересован". "Я не заинтересован в том, чтобы остаться без Иерусалима", - подчеркнул глава палестинского МИД.

Говоря о министерской сессии Российско-арабского форума, которая пройдет в Москве во вторник, Р. аль-Малики выразил уверенность, что удастся скоординировать действия целого ряда арабских стран.

"Мы должны выработать единую позицию по отношению к "сделке", - заявил глава МИД Палестины, отметив, что Вашингтону будет предъявлено согласованное общеарабское "нет", когда бы эта "сделка" не была бы презентована.

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Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, БЛИЖВОСТОК, США


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