Администрация США некомпетентна в вопросах палестино-израильского конфликта, их ближневосточная стратегия только уменьшает влияние Вашингтона на международной арене, считает министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Американцы своими поступками только уменьшают влияние США на международном уровне. Они банально некомпетентны во всем, что касается палестино-израильского конфликта. Когда они открыто занимают чью-то сторону, по сути объявляя войну против палестинцев, чего они ждут от меня?", - сказал он в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.
Отвечая на вопрос, согласится ли Палестина принять "сделку века" - анонсированный, но пока не озвученный проект президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, если в нем будет гарантировано устранение всех нелегальных израильских поселений на палестинской территории, глава МИД Палестины сказал: "я не собираюсь реагировать на заявления, которые я не видел и не слышал".
"Вы знаете, для нас предельно ясно, что "сделка века" не принесет ни добра, ни мира палестинцам. Иерусалим - это сердце Палестины. Если забрать сердце, будет ли тело нормально функционировать?", - задался вопросом он.
Р. аль-Малики отметил, что вся ближневосточная стратегия США "строится по плану - лишь бы это устраивало Нетаньяху".
"Исполнение же плана началось еще год назад, когда США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство. После этого они закрыли офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, остановили финансирование палестинцев по линии ООН, попытались уничтожить и разгромить Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам", - напомнил министр изданию.
И поэтому, подчеркнул он, "даже не зная всех подробностей "сделки века", я заранее в ней не заинтересован". "Я не заинтересован в том, чтобы остаться без Иерусалима", - подчеркнул глава палестинского МИД.
Говоря о министерской сессии Российско-арабского форума, которая пройдет в Москве во вторник, Р. аль-Малики выразил уверенность, что удастся скоординировать действия целого ряда арабских стран.
"Мы должны выработать единую позицию по отношению к "сделке", - заявил глава МИД Палестины, отметив, что Вашингтону будет предъявлено согласованное общеарабское "нет", когда бы эта "сделка" не была бы презентована.
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