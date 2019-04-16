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Дальнее зарубежье 16.04.2019 09:53

Руководство КНДР готово к диалогу с США, но ждёт реальных шагов, а не обещаний - депутат Тайсаев по итогам визита в Пхеньян

От диалога с Вашингтоном в Пхеньяне ждут конкретных решений, а не "завтраков", заявил "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев.

"К встрече с США в КНДР готовы, но только если это не будет встреча ради встречи, в таком виде она не нужна. Если будет готовность обсуждать реальные шаги, то они готовы", - сказал К.Тайсаев во вторник по возвращении из Пхеньяна.

Он напомнил, что "Ким Чен Ын выступил сейчас на сессии, когда его избрали главой Госсовета, и сказал, что готовы встречаться с Вашингтоном, но если они будут говорить только о конкретных вещах".

"Со своей стороны корейцы уже все сделали, все требования выполнили, безвозвратно уничтожили свой ядерные полигон, остановили все ядерные испытания, запуски, а американцы только "завтраками" кормят", - сказал К.Тайсаев.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, США, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]