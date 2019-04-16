Руководство КНДР готово к диалогу с США, но ждёт реальных шагов, а не обещаний - депутат Тайсаев по итогам визита в Пхеньян

От диалога с Вашингтоном в Пхеньяне ждут конкретных решений, а не "завтраков", заявил "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
"К встрече с США в КНДР готовы, но только если это не будет встреча ради встречи, в таком виде она не нужна. Если будет готовность обсуждать реальные шаги, то они готовы", - сказал К.Тайсаев во вторник по возвращении из Пхеньяна.
Он напомнил, что "Ким Чен Ын выступил сейчас на сессии, когда его избрали главой Госсовета, и сказал, что готовы встречаться с Вашингтоном, но если они будут говорить только о конкретных вещах".
"Со своей стороны корейцы уже все сделали, все требования выполнили, безвозвратно уничтожили свой ядерные полигон, остановили все ядерные испытания, запуски, а американцы только "завтраками" кормят", - сказал К.Тайсаев.
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