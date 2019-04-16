Пхеньян выполнил большинство требований Совбеза ООН, но сталкивается с трудностями в построении мирной экономики - депутат Тумусов

КНДР сталкивается с трудностями при переводе экономики в мирное русло, отмечает член делегации Госдумы, вернувшейся из Пхеньяна, Федот Тумусов.

"В свете того, что там закрыт этот ядерный полигон... Они его закрыли. Но перенастроить всю промышленность на мирное (мирные рельсы) - это требуется время. (. . .) Вот в понимании всего этого процесса есть сложности", - сказал Ф.Тумусов "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что Северная Корея выполнила большинство тех требований, которые предъявлялись ей Советом Безопасности ООН.

"Они выполнили основные требования. Но самый главный вопрос - это вопрос экономического взаимодействия, и тут позиции США слишком жёсткая. Поэтому переговоры (с США) они будут ввести, но они (переговоры) сохраняют очень сложный характер", - сказал Ф.Тумусов.