Пхеньян желает сохранить возможность для северокорейских рабочих трудиться в РФ - депутат Тумусов

В руководстве КНДР высказывают пожелания о сохранении возможности работать в РФ северокорейским рабочим, заявил член делегации Госдумы Федот Тумусов "Интерфаксу" во вторник.

"Естественно, это один из источников решения экономических и социальных вопросов - вопрос трудоустройства, 40 тысяч (северокорейских рабочих) у нас работает. По условиям резолюции Совета Безопасности, они должны уехать (с 1 января 2020 г. - ИФ). Это очень сложный вопрос, и пожелания свои они, естественно, высказывали, чтобы людям давали работу",- сказал Ф.Тумусов.