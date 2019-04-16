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16.04.2019 09:24

Банк Республика выбран ведущей организацией года поддерживающей малое и среднее предпринимательство

12 апреля Ассоциация Микрофинансирования Азербайджана (AMFA) провела 12-ю ежегодную церемонию награждения ведущих организаций в секторе микрофинансирования.


Банк Республика, реализовавший в 2018 году целый ряд проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, победил в номинации «Ведущая организация года, поддерживающая малое и среднее предпринимательство».

«От имени Банка Республика, я хотел бы выразить нашу благодарность AMFA за оценку нашей деятельности. 2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Успехи, достигнутые в прошлом году, позволят нам с уверенностью смотреть в будущее и реализовать еще более амбициозные проекты», - отметил председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.


Напомним, что за последний год Банк Республика получил награды в различных направлениях: розничный банкинг, инновационный банкинг, финансовая грамотность, образование, КСО и т.д.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]