Казахстан рассчитывает, что Иран и Россия ратифицируют конвенцию о статусе Каспия до конца года

Казахстанская сторона рассчитывает, что Иран и Россия до конца 2019 года завершат процедуру ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил во вторник глава МИД Казахстана Беуйбут Атамкулов.
"На сегодняшний день Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали данный договор (Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - ИФ-К). Мы выражаем надежду на то, что соответствующие внутригосударственные процедуры в Иране и России будут завершены до конца текущего года", - сказал Б.Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря во вторник в казахстанской столице.
"Полагаем необходимым ускорить выполнение сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу заключенных документов, подписанных как в ходе саммита (в Актау в 2018 году - ИФ-К), так и ранее", - сказал министр.
Б.Атамкулов сообщил, что Казахстан уже завершил соответствующие процедуры по шести из семи подписанных в Актау документов. Еще по одному соглашению - в стадии завершения, оно находится на рассмотрении сената парламента.
"В настоящее время на различных стадиях подготовки находятся около 10 проектов пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, требующих более детальной правовой регламентации. Казахстанской стороной завершается разработка проектов соглашений о мерах доверия в сфере военной деятельности и о секретариате рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - сказал министр.
Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.
Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.
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