Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.04.2019 09:28

Казахстан рассчитывает, что Иран и Россия ратифицируют конвенцию о статусе Каспия до конца года

Казахстанская сторона рассчитывает, что Иран и Россия до конца 2019 года завершат процедуру ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил во вторник глава МИД Казахстана Беуйбут Атамкулов.

"На сегодняшний день Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали данный договор (Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - ИФ-К). Мы выражаем надежду на то, что соответствующие внутригосударственные процедуры в Иране и России будут завершены до конца текущего года", - сказал Б.Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря во вторник в казахстанской столице.

"Полагаем необходимым ускорить выполнение сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу заключенных документов, подписанных как в ходе саммита (в Актау в 2018 году - ИФ-К), так и ранее", - сказал министр.

Б.Атамкулов сообщил, что Казахстан уже завершил соответствующие процедуры по шести из семи подписанных в Актау документов. Еще по одному соглашению - в стадии завершения, оно находится на рассмотрении сената парламента.

"В настоящее время на различных стадиях подготовки находятся около 10 проектов пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, требующих более детальной правовой регламентации. Казахстанской стороной завершается разработка проектов соглашений о мерах доверия в сфере военной деятельности и о секретариате рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - сказал министр.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


Похожие новости


Казахстан предлагает в короткие сроки подготовить соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспии - МИД В столице Казахстана началось второе заседание рабочей группы "каспийской пятерки" Президент Азербайджана утвердил соглашение с Казахстаном на создание Транскаспийской волоконно-оптической магистрали Второе заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию состоится 16-17 апреля в Нур-Султане - МИД Казахстана Казахстан ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]