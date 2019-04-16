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ТЭК 16.04.2019 09:30

Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в США, Brent на уровне $71,01 за баррель

Нефть продолжает дешеветь во вторник на растущих ожиданиях увеличения добычи в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $71,01 за баррель, что на $0,17 (0,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $0,37 (0,52%) - до $71,18 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,05 (0,08%) - до $63,35 за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт снизился в цене на $0,49 (0,77%) - до $63,4 за баррель.

Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле.

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.

"Поскольку ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, запасы нефти в стране также будут увеличиваться", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities Inc. в Токио Сатору Йосида. "В то же время, незапланированные потери экспорта, в том числе из Ирана и Венесуэлы, продолжат поддерживать рост цен на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Нефть Brent подорожала примерно на 32% с начала 2019 года, WTI - на 40%, на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.

"Мы наблюдали резкий подъем цен на нефть, - отметил аналитик ThinkMarkets UK, комментируя MarketWatch ситуацию на рынке. - Динамика рынка с начала этого года удивительна, и некоторые инвесторы увидели необходимость зафиксировать прибыли".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]