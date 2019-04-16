В Азербайджане в четвертый раз состоялся Тотальный диктант

13 апреля 2019 года в Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», организованная при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и Научно-исследовательской лаборатории «Центр россиеведения» АУЯ.
Тотальный диктант - ежегодная акция, в которой принимают участие все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она объединяет всех, кто любит русский язык. Главный лозунг акции: «Писать грамотно – модно».
В Азербайджане Тотальный диктант проходит уже четвертый год подряд.
На этот раз в нем приняли участие 74 человека. Среди них – азербайджанские и иностранные студенты бакинских вузов, учащиеся школ, журналисты, соотечественники.
По данным основного организатора этой образовательной акции Фонда «Тотальный диктант» в этом году более чем на 3000 площадках в 80 странах мира в ней приняли участие около 250 тысяч человек.
В Азербайджанском университете языков участников Тотального диктанта приветствовали советник ректора АУЯ по организационным вопросам, доцент Сейфал Гасанов и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Центр Россиеведения» АУЯ Диана Гусейнзаде выступила в роли «тотального диктатора» - она диктовала текст «Ловец душ» (автор - российский писатель и литературовед Павел Басинский).
Узнать о своих результатах все участники диктанта смогут на сайте Тотального диктанта totaldict.ru, после того как все работы будут проверены филологами-русистами.
Организаторы Тотального диктанта искренне благодарят преподавателей, аспирантов, студентов АУЯ за участие в организации данной образовательной акции.
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