Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

16.04.2019 09:34

В Азербайджане в четвертый раз состоялся Тотальный диктант

13 апреля 2019 года в Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», организованная при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и Научно-исследовательской лаборатории «Центр россиеведения» АУЯ.

Тотальный диктант - ежегодная акция, в которой принимают участие все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она объединяет всех, кто любит русский язык. Главный лозунг акции: «Писать грамотно – модно».

В Азербайджане Тотальный диктант проходит уже четвертый год подряд.

На этот раз в нем приняли участие 74 человека. Среди них – азербайджанские и иностранные студенты бакинских вузов, учащиеся школ, журналисты, соотечественники.

По данным основного организатора этой образовательной акции Фонда «Тотальный диктант» в этом году более чем на 3000 площадках в 80 странах мира в ней приняли участие около 250 тысяч человек.

В Азербайджанском университете языков участников Тотального диктанта приветствовали советник ректора АУЯ по организационным вопросам, доцент Сейфал Гасанов и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Центр Россиеведения» АУЯ Диана Гусейнзаде выступила в роли «тотального диктатора» - она диктовала текст «Ловец душ» (автор - российский писатель и литературовед Павел Басинский).

Узнать о своих результатах все участники диктанта смогут на сайте Тотального диктанта totaldict.ru, после того как все работы будут проверены филологами-русистами.

Организаторы Тотального диктанта искренне благодарят преподавателей, аспирантов, студентов АУЯ за участие в организации данной образовательной акции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]