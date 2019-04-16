Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 апреля ЦБА установил 1,9219 манат/1EUR (15 апреля - 1,9225 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 апреля сохранил 0,0264 манат/1RUB.

А.Мамедов