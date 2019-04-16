В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи

В Баку 26 апреля пройдет азербайджано-корейская деловая встреча, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Корейском агентстве поощрения торговли и инвестиций (KOTRA).

«В Баку 26 апреля состоится азербайджано-корейская деловая встреча. В ней примут участие представители 7 корейских компаний (NATURE4 Co.LTD, JINSUNG Bio Co.LTD, JUNGWOO Automobile Co.LTD, CHANG JIN TAPE Co.LTD, LEE HWA IND Co.LTD, KUKJE danjo farm machine Co.LTD, SAMWOO YEONSA), специализирующиеся в различных сферах деятельности. В ходе встречи с азербайджанскими партнерами будут рассмотрены различные предложения по сотрудничеству», - отметили в KOTRA.

В KOTRA также сообщили, что корейские компании, которые будут представлены на встрече, специализируются в сферах производства автомобильных помп, соусов и приправ, скотчей, прядильного волокна, запасных частей для сельхозтехники, полиэстеровых тканей.

Б.Рустамбеков