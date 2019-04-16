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Бизнес и законодательство 16.04.2019 10:13

В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи

В Баку 26 апреля пройдет азербайджано-корейская деловая встреча, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Корейском агентстве поощрения торговли и инвестиций (KOTRA).

«В Баку 26 апреля состоится азербайджано-корейская деловая встреча. В ней примут участие представители 7 корейских компаний (NATURE4 Co.LTD, JINSUNG Bio Co.LTD, JUNGWOO Automobile Co.LTD, CHANG JIN TAPE Co.LTD, LEE HWA IND Co.LTD, KUKJE danjo farm machine Co.LTD, SAMWOO YEONSA), специализирующиеся в различных сферах деятельности. В ходе встречи с азербайджанскими партнерами будут рассмотрены различные предложения по сотрудничеству», - отметили в KOTRA.

В KOTRA также сообщили, что корейские компании, которые будут представлены на встрече, специализируются в сферах производства автомобильных помп, соусов и приправ, скотчей, прядильного волокна, запасных частей для сельхозтехники, полиэстеровых тканей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOTRA, ВСТРЕЧА


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В Баку пройдет деловая встреча предпринимателей Азербайджана и Южной Кореи

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]