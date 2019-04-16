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Макроэкономика 16.04.2019 10:32

МВФ планирует в ближайшие месяцы провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV – глава миссии

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает в ближайшие месяцы провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

"Мы ожидаем, что обзор последних экономических событий в стране или то, что мы называем консультациями по статье IV, состоится в 2019 году в ближайшие месяцы", - сообщила новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса, отвечая по электронной почте на запрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в марте 2018 года.

Н.Тамириса также добавила, что она «с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном».

Как сообщалось ранее, Н.Тамириса на минувшей неделе посетила Баку с ознакомительным визитом в качестве нового главы миссии МВФ по Азербайджану. Она провела переговоры с министром финансов, министром налогов, председателем правления Центрального банка Азербайджана.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Мамедов

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Тэги: МВФ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]