МВФ планирует в ближайшие месяцы провести консультации с правительством Азербайджана по статье IV – глава миссии

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает в ближайшие месяцы провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

"Мы ожидаем, что обзор последних экономических событий в стране или то, что мы называем консультациями по статье IV, состоится в 2019 году в ближайшие месяцы", - сообщила новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса, отвечая по электронной почте на запрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в марте 2018 года.

Н.Тамириса также добавила, что она «с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном».

Как сообщалось ранее, Н.Тамириса на минувшей неделе посетила Баку с ознакомительным визитом в качестве нового главы миссии МВФ по Азербайджану. Она провела переговоры с министром финансов, министром налогов, председателем правления Центрального банка Азербайджана.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Мамедов