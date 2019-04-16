Мэр Парижа предлагает организовать международную конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама

Мэр Парижа Анна Идальго намерена предложить организовать международную конференцию по сбору средств для восстановления Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

"Я предложу, чтобы в ближайшие недели мы организовали большую международную конференцию для тех, кто готов пожертвовать средства", - написала А.Идальго на своей странице в Twitter.

Между тем, власти региона Иль-де-Франс со своей стороны указали, что намерены выделить около 10 млн евро на экстренную помощь для восстановления Собора.

"На восстановление уйдет много денег, мы готовы уже сейчас выделить эти средства", - сказала президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес в эфире французского радио.

Ранее французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно сообщил, что пожертвует 200 млн евро на реставрацию Нотр-Дама де Пари. Также накануне семья Пино, которая владеет компаниями Artemis и Kering, сообщила о намерении пожертвовать 100 млн евро на финансирование восстановительных работ.