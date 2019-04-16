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Дальнее зарубежье 16.04.2019 13:17

Мэр Парижа предлагает организовать международную конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама

Мэр Парижа Анна Идальго намерена предложить организовать международную конференцию по сбору средств для восстановления Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

"Я предложу, чтобы в ближайшие недели мы организовали большую международную конференцию для тех, кто готов пожертвовать средства", - написала А.Идальго на своей странице в Twitter.

Между тем, власти региона Иль-де-Франс со своей стороны указали, что намерены выделить около 10 млн евро на экстренную помощь для восстановления Собора.

"На восстановление уйдет много денег, мы готовы уже сейчас выделить эти средства", - сказала президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес в эфире французского радио.

Ранее французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно сообщил, что пожертвует 200 млн евро на реставрацию Нотр-Дама де Пари. Также накануне семья Пино, которая владеет компаниями Artemis и Kering, сообщила о намерении пожертвовать 100 млн евро на финансирование восстановительных работ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, МЭР, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]