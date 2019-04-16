Мэр Парижа предлагает организовать международную конференцию по сбору средств на восстановление Нотр-Дама

Мэр Парижа Анна Идальго намерена предложить организовать международную конференцию по сбору средств для восстановления Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.
"Я предложу, чтобы в ближайшие недели мы организовали большую международную конференцию для тех, кто готов пожертвовать средства", - написала А.Идальго на своей странице в Twitter.
Между тем, власти региона Иль-де-Франс со своей стороны указали, что намерены выделить около 10 млн евро на экстренную помощь для восстановления Собора.
"На восстановление уйдет много денег, мы готовы уже сейчас выделить эти средства", - сказала президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекрес в эфире французского радио.
Ранее французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно сообщил, что пожертвует 200 млн евро на реставрацию Нотр-Дама де Пари. Также накануне семья Пино, которая владеет компаниями Artemis и Kering, сообщила о намерении пожертвовать 100 млн евро на финансирование восстановительных работ.
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Турция может временно разместить в Азербайджане ЗРС С-400, приобретаемые у России - СМИ
Глава МИД Азербайджана обсудит в Польше вопросы расширения двустороннего сотрудничества
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Вложения "Газпром нефти" в Новопорт до 2030г составят 600 млрд руб., проект перешел на возврат инвестиций
"Газпром нефть": ОПЕК+ нужно сбалансировать интересы производителей по доле рынка с целевой ценой нефти
Первую серию нового сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
Президент Азербайджана надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери
На Amazon подскочили продажи "Собора Парижской Богоматери" Гюго после пожара в Нотр-Даме
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»