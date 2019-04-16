В СНГ надеются на возобновление сотрудничества с Украиной после выборов

Исполком СНГ надеется, что Украина возобновит активное участие в Содружестве после завершения президентской кампании.

"Мы очень надеемся на то, что конструктивный прагматичный подход руководства Украины к взаимодействию в рамках Содружества возобладает, и Украина вернется к активному участию в сотрудничестве со странами СНГ", - заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам в Минске во вторник.

С.Лебедев подчеркнул, что "все едины во мнении о том, что взаимодействие Украины со странами СНГ, участие Украины в Содружестве будет отвечать интересам всех стран СНГ и, в первую очередь, самой Украины".

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Беларусью, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.