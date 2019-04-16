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Дальнее зарубежье 16.04.2019 13:40

Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник заверил парижан и граждан Франции, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован после пожара.

"Я, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.

"Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 государств принять в этом участие", - добавил он.

Утром во вторник сообщалось, что пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся в понедельник вечером.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]