Миссия СНГ начнет наблюдение за президентскими выборами в Казахстане с 18 мая

Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Я так полагаю, что 18 мая откроется штаб миссии в городе Нур-Султан. Поедет передовая группа, потом подъедут долгосрочные наблюдатели. Их будет небольшое число, а основной состав миссии прибудет за дня два-три до даты выборов", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.

По его информации, отдел Исполкома по наблюдению за выборами получил соответствующее приглашение от казахстанской стороны, в настоящее время идет работа по формированию миссии. Планируется, что миссию наблюдателей СНГ возглавит сам С.Лебедев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.