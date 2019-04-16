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СНГ 16.04.2019 14:01

Миссия СНГ начнет наблюдение за президентскими выборами в Казахстане с 18 мая

Миссия СНГ приступит к наблюдению за выборами президента Казахстана 18 мая, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Я так полагаю, что 18 мая откроется штаб миссии в городе Нур-Султан. Поедет передовая группа, потом подъедут долгосрочные наблюдатели. Их будет небольшое число, а основной состав миссии прибудет за дня два-три до даты выборов", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.

По его информации, отдел Исполкома по наблюдению за выборами получил соответствующее приглашение от казахстанской стороны, в настоящее время идет работа по формированию миссии. Планируется, что миссию наблюдателей СНГ возглавит сам С.Лебедев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]