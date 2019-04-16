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Дальнее зарубежье 16.04.2019 14:30

Лондонская полиция задержала более 100 участников протестов в поддержку экологии

Полиция Лондона задержала 113 участников акции, призванной обратить внимание на проблемы экологии, сообщает во вторник телеканал BBC.

Активисты, призывавшие снизить до нуля выбросы углекислого газа к 2025 году, в понедельник заблокировали несколько крупных транспортных узлов в Лондоне. Полиция пыталась убедить протестующих проводить протесты только в районе Мраморной арки в Гайд-парке, так как их акция мешала движению общественного транспорта.

Однако, протестующие решили продолжить блокировать движение транспорта на перекрестке Оксфорд-серкус, на мосту Ватерлоо и на площади возле британского парламента.

Кроме того, несколько протестующих нанесли ущерб штаб-квартире Shell в Лондоне, разбив стеклянную дверь.

Большинство задержанных подозревают в нарушение общественного порядка.

Группа Extinction Rebellion, организовавшая протесты, планирует продолжать блокировать движение в Лондоне до 29 апреля.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]