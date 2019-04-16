Лондонская полиция задержала более 100 участников протестов в поддержку экологии

Полиция Лондона задержала 113 участников акции, призванной обратить внимание на проблемы экологии, сообщает во вторник телеканал BBC.
Активисты, призывавшие снизить до нуля выбросы углекислого газа к 2025 году, в понедельник заблокировали несколько крупных транспортных узлов в Лондоне. Полиция пыталась убедить протестующих проводить протесты только в районе Мраморной арки в Гайд-парке, так как их акция мешала движению общественного транспорта.
Однако, протестующие решили продолжить блокировать движение транспорта на перекрестке Оксфорд-серкус, на мосту Ватерлоо и на площади возле британского парламента.
Кроме того, несколько протестующих нанесли ущерб штаб-квартире Shell в Лондоне, разбив стеклянную дверь.
Большинство задержанных подозревают в нарушение общественного порядка.
Группа Extinction Rebellion, организовавшая протесты, планирует продолжать блокировать движение в Лондоне до 29 апреля.
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