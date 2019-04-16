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Дальнее зарубежье 16.04.2019 13:28

Очередной раунд сирийских переговоров в Нур-Султане пройдет 25-26 апреля - МИД Казахстана

Очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана состоится 25-26 апреля, участие в которой примут представители Дамаска, сирийской оппозиции, стран-гарантов режима перемирия в Сирии, а также наблюдатели от ООН и Иордании, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"25-26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках астанинского процесса пройдет 12-я международная встреча высокого уровня по Сирии", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

"По аналогии с предыдущими раундами межсирийских переговоров, в предстоящей встрече примут участие делегации государств-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании - в качестве наблюдателей", - добавили в ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]