Очередной раунд сирийских переговоров в Нур-Султане пройдет 25-26 апреля - МИД Казахстана

Очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана состоится 25-26 апреля, участие в которой примут представители Дамаска, сирийской оппозиции, стран-гарантов режима перемирия в Сирии, а также наблюдатели от ООН и Иордании, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"25-26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках астанинского процесса пройдет 12-я международная встреча высокого уровня по Сирии", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

"По аналогии с предыдущими раундами межсирийских переговоров, в предстоящей встрече примут участие делегации государств-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании - в качестве наблюдателей", - добавили в ведомстве.