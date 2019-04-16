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Это интересно 16.04.2019 13:30

На Amazon подскочили продажи "Собора Парижской Богоматери" Гюго после пожара в Нотр-Даме

Роман "Собор Парижской Богоматери" французского писателя Виктора Гюго вошел в ТОП-10 сайта Amazon по числу продаж в стране, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.

Согласно его данным, одно карманное издание этой книги заняло третью строчку по продаваемости, тогда как другое издание романа разместилось на 10-м месте.

Кроме того, активизировался спрос на туристические путеводители по Парижу, которые рассказывают об истории Нотр-Дама де Пари.

В соборе Парижской Богоматери накануне вечером вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КНИГА, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]