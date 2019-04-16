Роман "Собор Парижской Богоматери" французского писателя Виктора Гюго вошел в ТОП-10 сайта Amazon по числу продаж в стране, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.
Согласно его данным, одно карманное издание этой книги заняло третью строчку по продаваемости, тогда как другое издание романа разместилось на 10-м месте.
Кроме того, активизировался спрос на туристические путеводители по Парижу, которые рассказывают об истории Нотр-Дама де Пари.
В соборе Парижской Богоматери накануне вечером вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.
Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
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