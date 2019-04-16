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Дальнее зарубежье 16.04.2019 15:55

Участники встречи по Сирии в Казахстане обсудят освобождение задержанных, заложников и передачу тел погибших - МИД

В ходе двенадцатого раунда межсирийских переговоров в столице Казахстана, которые состоятся 25-26 апреля, пройдет восьмое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"В рамках международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках "Астанинского процесса" также запланировано проведение восьмого заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которую будут приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного креста", - говорится в сообщении МИДа, распространенном во вторник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ЗАЛОЖНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]