Участники встречи по Сирии в Казахстане обсудят освобождение задержанных, заложников и передачу тел погибших - МИД

В ходе двенадцатого раунда межсирийских переговоров в столице Казахстана, которые состоятся 25-26 апреля, пройдет восьмое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"В рамках международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках "Астанинского процесса" также запланировано проведение восьмого заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которую будут приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного креста", - говорится в сообщении МИДа, распространенном во вторник.